Мурманская область принимает участие в реализации всероссийского проекта «Память народов»

В рамках Года памяти и славы по инициативе Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ реализуется всероссийский проект «Память народов». Он предполагает сбор и размещение биографических данных, фото и других архивных материалов об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на отдельном интернет-ресурсе.

В Мурманской области инициативу реализации проекта подхватила председатель Саамского собрания Самь Соббар, член Общественной палаты Мурманской области, Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области, Ассоциации кольских саамов, родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская» Полина Харыбина. Сбор информации проводился в течение марта, за это время поступило более 120 заявок от наших земляков – представителей саамского народа, коми, ненцев.

«Немаловажную роль в Великой Победе сыграли коренные малочисленные народы. Мы должны понимать – забывая прошлое, невозможно построить гармоничное будущее, поэтому реализация проекта актуальна и очень важна для нашей страны. Необходимо навсегда запечатлеть в памяти своих земляков героический подвиг бесстрашных людей, не побоявшихся никаких преград на пути к Великой Победе» – подчеркнула Полина Харыбина.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, презентация проекта запланирована на июнь этого года.