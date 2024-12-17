Мурманская область принимает участие во Всероссийской социальной акции «Морская народная ёлка»

Туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» в Кронштадте запустил Всероссийскую социальную акцию «Морская народная ёлка». Участие в акции принимает и Мурманская область.

Проект «Остров фортов» реализуется во исполнение поручения Президента Российской Федерации и направлен на развитие Кронштадта в качестве города-музея, предусматривая как комплексное развитие ранее незастроенных территорий, так и приспособление к современному использованию объектов культурного наследия Кронштадта.

Одним из важнейших направлений работы туристско-рекреационного кластера является проведение социальных акций и мероприятий, направленных на объединение людей, укрепление традиционных семейных ценностей. Ярким примером таких мероприятий является акция «Морская народная ёлка», которая предполагает установку в центре музейно-исторического парка главной морской ёлки страны. Её украсят новогодние шары, расписанные вручную представителями российских приморских регионов, семьями военнослужащих, детьми, воспитанниками школ искусств и социальных организаций, государственными и общественными деятелями, российскими художниками, артистами.

Мурманская область представит на всероссийской ёлке шар, дизайн которого вобрал в себя ключевые точки притяжения региона, а также культурно-исторические особенности нашего края – например, атомный ледокол «Ленин», незамерзающий морской порт и северное сияние в полярную ночь. Над созданием арт-объекта трудились преподаватели и студенты Мурманского колледжа искусств.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, открытие главной морской ёлки страны состоится 21 декабря в центре музейно-исторического парка «Остров фортов».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/