Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы. Акция проходит в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. К ней присоединились танцевальные ансамбли из разных регионов нашей страны.

Кольское Заполярье в патриотической акции представил Ансамбль песни и пляски ордена Ушакова Краснознамённого Северного флота. На сцене североморского Дворца культуры «Строитель» артисты исполнили фрагмент танца «Солёная вода» и передали эстафету Красноярскому краю и Чукотскому автономному округу.

«Ансамбль песни и пляски Северного флота поддерживает нашу многонациональную армию в борьбе за мир, за правду», – говорится в видеоролике, опубликованном в официальном сообществе ансамбля в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/wall-2211810_3519.

Символом эстафеты стала латинская буква «Z». Флешмоб призван показать, что многонациональный народ России един и поддерживает российскую армию.

«Мы поддерживаем наших военнослужащих, где бы они ни находились – на боевом дежурстве на кораблях, на передовой. За прошедший год артисты ансамбля четыре раза были в горячих точках, это – Сирия, Нагорный Карабах. Ансамбль всегда рядом с военнослужащими, которые выполняют боевые задачи», – рассказал руководитель ансамбля Дмитрий Акманов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Всероссийскую танцевальную эстафету #Россия_Мы в поддержку российской армии запустили 11 марта в Ростовской области, в ней принял участие коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков. На сегодня в акции уже приняли участие более 30 регионов страны, в том числе Крым, Краснодарский, Ставропольский край, Чеченская республика, Дагестан и Астраханская область.

Фото: https://vk.com/wall-2211810_3519