Мурманская область приняла участие в форуме «Деловая Россия»

Делегация от Мурманской области во главе с заместителем губернатора Ольгой Кузнецовой в режиме ВКС вчера приняла участие в форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» с участием Президента РФ Владимира Путина.

На форуме были подняты такие важные темы, как стимулирование инвестиционной активности и поддержка малого и среднего бизнеса, совершенствование нормативного регулирования и деятельности в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет «Деловой России», что называется, по существу, предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной, а также бизнес-повестки, вести конструктивный, партнёрский диалог с органами власти, причём на всех уровнях», – подчеркнул Владимир Путин.

Мурманское региональное отделение ООО «Деловая Россия» на форуме представили председатель Наталья Шишкина и сопредседатель Максим Горнаев. В последние годы отделение проявляет высокую деловую активность на территории региона.

«Для нас важно, что в ходе совещания одним из представителей «Деловой России» было отмечено, что Мурманская область – один из немногих регионов, который оказывает финансовую поддержку проектам, реализуемым по франшизе», – отметила Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438994/#&gid=1&pid=1