Мурманская область приняла участие в Киркенесской конференции – 2022

Достижения и планы в сфере приграничного сотрудничества обсудили на Киркенесской конференции-2022. Мурманскую область представила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Как отметила вице-губернатор в ходе сессии «Приграничное сотрудничество в будущем», Мурманская область намерена продолжить реализацию совместной программы «Коларктик», в рамках которой уже запущены 25 проектов в сфере охраны окружающей среды, поддержки предпринимательства и дорожной инфраструктуры, а также благодарит соседей за поддержку инициативы по созданию «клуба губернаторов».

«Спасибо за активное участие в мероприятиях онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса». Для нас это интересно и важно, мы уже применяем озвученные предложения на практике и надеемся на запуск после открытия границ электро-шаттла между Киркенесом и Заполярным», – отметила Ольга Кузнецова.

Заместитель губернатора также напомнила, что в этом году исполняется 50 лет с момента заключения Соглашения о дружбе между приграничным районом Мурманской области и норвежской коммуной Сёр-Варангер. По этому случаю в марте 2022 года запланировано подписание плана совместных мероприятий на 2022-2023 годы, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440995/#&gid=1&pid=1