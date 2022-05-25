Мурманская область приняла участие в конференции «Арктика – территория развития»

В Якутске состоялась конференция по обеспечению комфортной городской среды «Арктика – территория развития». Цель мероприятия – вовлечь экспертов и северян в формирование стратегических планов развития городов и обновление городской среды. Мурманскую область на конференции представила министр имущественных отношений региона Виктория Минкина.

«Реализацию стратегии развития территорий и поддержки креативных индустрий в любом регионе невозможно представить без образовательных инициатив, культурных программ, проектов преобразования пустующих зданий и бывших промышленных территорий в современные всесезонные общественные пространства, креативные кластеры, без цифровой трансформации сферы услуг и городской инфраструктуры. Такие проекты уже реализуются в Якутске, Мурманске и других городах русского Севера», – отметил в приветственном слове министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На конференции обсудили и программу «Гектар Арктики». С августа 2021 года в Мурманской области по программе было подано более 4 тысяч заявок. Министр Виктория Минкина отметила, что одной из мер поддержки для развития жилищного строительства на территории Мурманской области является программа «Свой дом в Арктике». Ею могут воспользоваться в том числе и граждане, получившие «Гектар Арктики».

«Люди, получившие гектар в пользование, имеют возможность получить 1 млн рублей на строительство своего дома. Это достаточно серьезная финансовая помощь. Мы видим большой потенциал в развитии всех возможных принимаемых государством мер для того, чтобы люди быстро и бесплатно получали землю, могли ее осваивать, создавать собственные проекты на северной земле», — подчеркнула Виктория Минкина.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, сессии конференции по обеспечению комфортной городской среды «Арктика – территория развития» организованы в рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператор мероприятий председательства – Фонд Росконгресс, соорганизаторами конференции выступили Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/