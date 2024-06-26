Мурманская область приняла участие в первом туристическом форуме БРИКС

Мурманская область была представлена в первом туристическом форуме БРИКС в Москве, который посетили делегации всех девяти стран-участниц союза: России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

Председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев принял участие в деловой сессии «Синергия городов и туристической отрасли как драйвер их развития».

Также на полях туристического форума было подписано соглашение о взаимодействии в реализации совместных проектов между комитетом по туризму города Москвы и комитетом по туризму Мурманской области. Предмет соглашения – реализация совместных проектов, направленных на продвижение туристических ресурсов и туристического потенциала Мурманской области и города Москвы на внутреннем и мировом туристических рынках. Первый такой проект – «Москва + Мурманская область. Путешествие к русскому чуду».

«Сегодня важно не только объединяться под брендом, но и формировать понятные и востребованные туристами программы, сценарии поведения в регионах. Совместно с Москвой мы сформировали программы для экспорта услуг в формате «Москва +» для зарубежных рынков. Сегодня важно продавать не регионы, а продукты. «Путешествие к русскому чуду» как раз один из примеров таких продуктов. Гости получат разнообразные и объёмные впечатления, начав знакомство с Россией со столицы нашей Родины, а завершив – в Арктике. И очень важно собрать эти продукты на едином туристическом портале, оцифровать всю цепочку услуг, чем сейчас мы активно занимаемся. Включить программы в продуктовые линейки ведущих туроператоров, что успешно сделано», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, мероприятие организовано Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с комитетом по туризму города Москвы и направлено на укрепление отраслевых связей между государственными структурами и деловыми кругами стран-членов БРИКС.

Фото: https://gov-murman.ru