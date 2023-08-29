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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.23 13:30

Мурманская область приняла участие в работе II Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток»

В Хабаровске прошёл II Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». В мероприятии приняли участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный консул КНР в г. Хабаровске Г-н Цзян Сяоян и многие другие.

Директор загородного отеля-резиденции «Северное Сияние» Даниил Гребенюков представил Мурманскую область в сессии «Гостевые дома, хостелы и глэмпинги, арендное жильё: как малые средства размещения повлияли на отельный рынок». Глэмпинг получил классификацию отеля 4* и был реализован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере - жить».

Малые средства размещения – наиболее стремительно растущее направление в индустрии гостеприимства не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике. Экономика небольших гостиничных комплексов позволяет легче адаптироваться ко внешним условиям, и во многих субъектах небольшие гостевые дома, съемные квартиры и хостелы сейчас составляют существенную конкуренцию крупным гостиничным комплексам. Участники дискуссии обсудили, как усилить рынок за счёт малоёмких коллективных средств размещения, повысить легальность и главное – качество подобных услуг.

«Уже имея перечень различных объектов размещения в Мурманской области я могу сказать, что самым дорогостоящим строительством оказались глэмпинги. Мы не хотели делать то, что есть у других и замахнулись на уникальные круглогодичные дома сферичной формы, но полностью из метала и стекла, чтобы предоставить гостям совсем новый уровень качества и комфорта. Тем не менее окупаемость такого строительства заключена не в самих домах, а в дополнительных услугах, которые мы постоянно стараемся расширять. Квадроциклы, баги, купель к каждому дому на улице, работа кафе и ещё очень много других развлечений мы планируем делать, чтобы туристам было комфортно не только переночевать, а получить комплексных отдых у нас», - рассказал Даниил Гребенюков, директор Резиденции «Северное Сияние».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, на форуме участники также обсудили темы развития автотуризма, гастрономии и её влияния на туризм, вызовы муниципальных властей для туризма и одним из основных стал вопрос возобновления российско-китайских туристских обменов. Ведущие эксперты в области международных отношений, туристских связей, транспорта и логистики обсудили самые важные вопросы нового постковидного этапа российско-китайских отношений.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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