Мурманская область приняла участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

С 12 по 16 июня в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошёл IV Российский туристический форум «Путешествуй!». Мероприятие собрало более трёх тысяч участников из России и 20 зарубежных стран. Количество гостей, посетивших площадку форума, составило более полумиллиона человек. Туристский информационный центр Мурманской области принял участие в форуме и представил туристические возможности Заполярья.

В рамках форума Туристский информационный центр Мурманской области выступил с презентацией туристического потенциала Кольского Заполярья. Гости форума узнали о национальных маршрутах «Заполярный калейдоскоп» и «От Баренцева до Белого», которые предлагают уникальные возможности для знакомства с регионом. Эти маршруты позволяют туристам познакомиться с природой и культурой Мурманской области, увидеть северное сияние, посетить уникальные природные объекты и узнать больше о жизни коренных народов Севера.

«Мы стремимся сделать наш регион ещё более привлекательным для туристов, предлагая разнообразные программы и маршруты. Наша цель — создать условия для комфортного и интересного отдыха, чтобы каждый гость мог почувствовать неповторимую атмосферу Севера и увезти с собой незабываемые впечатления», – подчеркнула генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова.

В ходе деловой программы форума эксперты выделили Мурманскую область как один из регионов высокого интереса иностранных туристов. Особое внимание было уделено туристическому бренду Мурманской области, который способствует популяризации региона и привлекает всё больше туристов со всего мира. Эксперты отметили, что Мурманская область обладает значительным потенциалом для развития туристической отрасли и может стать одним из самых привлекательных направлений для путешественников.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Мурманская область, как и другие регионы России, подчеркнула важность внутреннего туризма для экономического развития удаленных регионов и укрепления национальной идентичности. Форум «Путешествуй!» стал важной платформой для обмена опытом и знаниями в области туризма между регионами России.

Фото: https://gov-murman.ru