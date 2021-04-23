Мурманская область приняла участие в заседании Регионального совета Баренцева /Евроарктического региона

О социально-экономическом развитии Мурманской области и возможностях сотрудничества с северными регионами в других странах рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на заседании Регионального совета Баренцева /Евроарктического региона.

Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в 2020 году экономика Мурманской области продемонстрировала устойчивость. Так, в регионе на 4,8% выросли инвестиции в основной капитал. Инвестировано 190 млрд рублей, более половины суммы – в промышленном, рыбном, строительном и транспортном комплексах региона.

«В непростой период пандемии коронавируса нам нужны были быстрые и системные меры по сохранению бизнеса в пострадавших отраслях торговли, транспорта, общественного питания, услуг, туризма и развлечений. Помимо федеральных мер поддержки предоставили из бюджета региона прямую финансовую поддержку на сумму почти 900 млн рублей. Поддержкой было охвачено 5,6 тысячи предпринимателей», – подчеркнула вице-губернатор.

В ходе заседания было отмечено, что разработка стратегии развития арктического туризма в России, развитие круизного туризма, строительство круизных судов, развитие туристско-рекреационных кластеров являются приоритетами для Мурманской области. Большое внимание будет уделено вопросам экологии и охраны окружающей среды, вопросам международного сотрудничества, в том числе председательству России в Арктическом совете, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.