Мурманская область присоединилась к числу пилотных регионов, участвующих в проекте по вовлечению недвижимости в экономический оборот

В день открытия Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина и заместитель генерального директора публично-правовой компании «Роскадастр» Александр Кузнецов подписали соглашение, позволяющее реализовать проект «Росреестра» по вовлечению недвижимости в оборот на территории региона.

Реализация проекта стала возможной благодаря подписанному ранее губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, руководителем «Росреестра» Олегом Скуфинским и генеральным директором «Роскадастра» Владиславом Ждановым, трёхстороннему соглашению о взаимодействии.

В мероприятии на площадке форума также приняла участие заместитель руководителя «Росреестра» Татьяна Громова.

«Перед нами стоят важные задачи, требующие объединения усилий для выявления и вовлечения в хозяйственный оборот областных и неразграниченных земельных участков и других объектов недвижимости. Мы убеждены, что сотрудничество поможет зарегистрировать права на недвижимость, уточнить её границы, исправить реестровые ошибки в Едином государственном реестре недвижимости. Это, в свою очередь, повысит эффективность использования недвижимости. Системная работа позволит включить в оборот неиспользуемые земли, что станет значимым шагом для роста бюджетных доходов и развития инфраструктуры Мурманской области», — подчеркнула Виктория Минкина.

Проект «Росреестра», направленный на повышение эффективности использования недвижимости в регионах страны, стартовал в 2024 году. Он предполагает наполнение ЕГРН полными и точными данными, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и границах земельных участков, а также вовлечение в экономический оборот неиспользуемых объектов недвижимости.

Сведения, полученные в результате работ, загружаются на Единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных».

«Реализация проекта поможет обеспечить полноту и качество сведений ЕГРН, защитит имущественные права людей, станет эффективным инструментом развития территорий. Регион же получит дополнительные возможности для наполнения бюджета, инвестиционной деятельности и решения вопросов местного значения. «Росреестр» окажет всю необходимую помощь Мурманской области в реализации пилотного проекта. Надеемся, что наше сотрудничество с регионом будет результативным», — отметила заместитель руководителя «Росреестра» Татьяна Громова.

Мурманская область стала 23 участником пилотного проекта по вовлечению недвижимости в экономический оборот.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, в рамках проекта ППК «Роскадастр» будет проводить в регионе комплексные кадастровые работы, выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, вносить в ЕГРН сведения о границах земельных участков и объектов, а также выявлять пригодные для вовлечения в экономический оборот территории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/