Мурманская область присоединилась к экологической акции «Спасибо за чистую тундру»

Мурманская область присоединилась к ежегодной экологической акции по уборке тундры от бытового, строительного мусора на маршрутах кочевий (каслания) оленей вблизи поселений, проводимой в рамках инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Экологическая акция проводится в целях сохранения уникальной природы Арктической зоны, поддержки северного оленеводства, минимизации травм оленей от различного мусора. Главную опасность для животных представляют битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые олени принимают за кормовые добавки.

В этом году акция проходит под девизом «Спасибо за чистую тундру».

Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества приглашает руководителей общественных организаций, предпринимателей, волонтеров-экологов, студентов и просто неравнодушных к вопросам сохранения природы людей принять участие в акции.

Даты и места проведения акции: 29 августа – берег Кольского залива; 30 августа – окрестности н.п. Лопарская Кольского района; 6 сентября – берег реки Воронья Ловозерского района.

Транспорт к месту проведения акции отправляется в 10.00 от площадки у кинотеатра «Родина» (г. Мурманск, ул. Ленинградская, 26).

Организаторы обеспечивают участников инвентарем, перчатками и мешками для уборки мусора.

О желании стать участником акции необходимо проинформировать в срок до 27 августа по телефону (8152) 411 501 (контактное лицо – специалист Центра народов Севера Корвякова Ольга Викторовна).