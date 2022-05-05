Мурманская область присоединилась к гуманитарной акции «Поезд помощи Донбассу»: северяне собрали более 60 тонн товаров первой необходимости и продовольствия

Мурманская область присоединилась к гуманитарной акции «Поезд помощи Донбассу»: северяне собрали 2 вагона товаров первой необходимости и продовольствия, всего – 68 тонн. Сегодня груз отправился из региона к месту общего сбора – в Москву.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Москве в рамках акции будет сформирован железнодорожный состав гуманитарного груза из брендированных вагонов от 60 субъектов Российской Федерации. С инициативой поддержать стремление волонтеров, общественных организаций, представителей бизнеса и неравнодушных граждан в сборе помощи от российских регионов для жителей Донецкой и Луганской народных республик выступили Народный фронт и РЖД.

В рамках торжественной церемонии по отправке груза на железнодорожном вокзале Мурманска заместитель губернатора мурманской области Владимир Евменьков подчеркнул, что Мурманская область с первого дня активно включилась в помощь жителям Донбасса.

«На протяжении практически 8 лет украинский неонацизм пытался поставить на колени независимые республики Донбасса. Восемь лет практически каждый день со стороны Украины велись действия, направленные на уничтожение жителей независимых и гордых Донецкой и Луганской республик. 24 февраля Президентом Российской Федерации было принято решение о начале специальной военной операции, чтобы прекратить истребление наших с вами соотечественников, братьев и сестер, которые все 8 лет терпели атаку, которую на них проводил украинский режим. С первого дня Мурманская область включилась в активную помощь жителям Донбасса. К настоящему моменту мы уже отправили более 130 тонн продуктов, но сбор помощи и отклик северян продолжается, мы каждый день получаем гуманитарную помощь, низкий за это поклон и огромное спасибо. Это поистине неоценимая помощь, эти, казалось бы, простые предметы по-настоящему востребованы и нужны в Донбассе, на Луганщине, в освобожденных областях Украины. Мы точно понимаем, что мы будем продолжать это святое дело, будем поддерживать наших соотечественников словом и делом. В добрый путь!» – сказал Владимир Евменьков.

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко поблагодарила каждого жителя Мурманской области, принявшего участие в сборе гуманитарной помощи.

«Дорогие земляки! Время сейчас тревожное, и я, как и все депутаты Государственной Думы, сенаторы голосовала за то, чтобы ЛНР и ДНР были признаны. И конечно же те трудности, которые сейчас испытывают жители этих республик, коснулись сердца каждого гражданина Российской Федерации. Мы – северяне, в нашем характере – объединиться и оказать ту помощь, которая так ожидаема в этих районах. Я искренне благодарю каждого человека, который внес свою лепту в сбор гуманитарной помощи. Эти вагоны – это та малая часть, которую каждый из нас может сделать, чтобы помочь людям. Сегодня все мы объединились вокруг Президента, вокруг наших Вооруженных сил. Наше дело – правое! Победа будет за нами», – сказала Татьяна Кусайко.

Руководитель Мурманского регионального исполкома отделения партии «Единая Россия» Эвелина Макарова поблагодарила северян за участие в акции, а также отметила, что предыдущий гуманитарный груз из нашего региона – 20 тонн – прибыл в Ростовскую область.

«Сегодня прекрасная возможность сказать спасибо всем, кто не остался равнодушным и внес свою лепту в формирование гуманитарного груза: гражданам, организациям, волонтерам. Только что нам сообщили, что машина в 20 тонн, которую мы отправили 29 апреля, успешно прибыла в Ростовскую область. Она постепенно выгружается, и все, кто уже получает эту помощь, кто находится в пунктах временного размещения передают слова благодарности северянам. На сегодняшний день в регионе продолжают действовать 37 пунктов приема гуманитарной помощи, и ни на минуту не прекращается прием желающих помочь. Победа будет за нами!» – подчеркнула Эвелина Макарова.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич рассказал, что гуманитарную помощь приносили и представители коммерческих и общественных организаций, и различных других структур, неоценимую помощь в сборе оказали волонтеры.

«Ситуация на Донбассе никого не оставила равнодушным. Продукты питания и товары первой необходимости приносили и обычные горожане, и представители коммерческих и общественных организаций, и различных структур. Чтобы успеть разобрать коробки, рассортировать их содержимое, сформировать паллеты и загрузить их в вагоны до майских праздников, с утра до вечера на складе работали волонтеры. Огромная благодарность всем, кто не остался в стороне и внес свой вклад в это без преувеличения большое дело», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Максим Сахневич поблагодарил за поддержку акции правительство Мурманской области и лично губернатора Андрея Чибиса, Российские железные дороги, Главное управление МЧС России по Мурманской области и военнослужащих региона, также принявших активное участие в сборе, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/