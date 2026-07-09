Мурманская область присоединилась к масштабному общероссийскому проекту «Вместе для дикой природы»

Его главная цель – привлечь внимание к защите исчезающих видов животных и растений в каждом из 89 регионов России. Теперь у каждого жителя Кольского Заполярья есть уникальный шанс повлиять на судьбу редких обитателей родного края.

На сайте проекта стартовало всероссийское голосование за топ-100 самых уязвимых краснокнижных видов растений и животных. В списке для голосования – 18 видов из Мурманской области, отобранных экспертами проекта. Критериями отбора стали редкость, значение для биологического баланса региона, видовое разнообразие и географический фактор.

Итоги голосования станут решающим аргументом для привлечения внимания бизнеса и заключения соглашений об опекунстве над редкими видами. Кроме того, будет определён природный символ каждого региона.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, суровая и прекрасная природа Кольского полуострова – наше общее достояние. Скажите своё слово в защиту хрупких и удивительных созданий, обитающих в Мурманской области! Примите участие в голосовании до 30 сентября 2026 года – ваш голос может спасти исчезающий вид!

Проект «Вместе для дикой природы» реализуют ведущее деловое издание «Ведомости» совместно с Агентством трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов.