Мурманская область присоединилась к Международному дню северной ходьбы

Поморская набережная в Коле встретила более 300 любителей северной ходьбы. Этот доступный вид спорта с каждым годом объединяет всё больше жителей Мурманской области разных поколений, которые стремятся к активному и здоровому образу жизни.

Для гостей мероприятия профессиональным тренером был проведён мастер-класс по эффективной технике северной ходьбы.

Все желающие применить полученные навыки на практике смогли принять участие в массовом старте на дистанцию в 1,5 км. Для юных любителей спорта прошли соревнования на беговелах и велосипедах, показательные выступления на мини-питбайках, был организован мастер-класс по катанию на роликах.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, точкой притяжения для ребят стали интерактивные площадки по нанесению аквагрима и созданию уникального пазла «На Севере – жить». Все участники Дня северной ходьбы получили памятные дипломы.

Фото: https://gov-murman.ru