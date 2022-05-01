Мурманская область. Арктика (16+)01.05.22 17:00
Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в течение всех дней акции жителям вручают главный атрибут праздника – Георгиевские ленты. Центральные места выдачи размещены на сайте георгиевскаяленточка.рф
Мурманская область присоединилась к международной акции «Георгиевская ленточка»
До 9 мая в преддверии Дня Победы во всех муниципальных образованиях Мурманской области проходит международная акция «Георгиевская ленточка».
Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в течение всех дней акции жителям вручают главный атрибут праздника – Георгиевские ленты. Центральные места выдачи размещены на сайте георгиевскаяленточка.рф
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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