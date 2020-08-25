Мурманская область присоединилась к проекту МГУ имени Ломоносова «Вернадский»

Проект Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Вернадский» будет реализован в Мурманской области. Соглашение между Мурманской областью и ведущим вузом страны о создании научно-образовательного консорциума подписали глава региона Андрей Чибис и ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий.

«Задача проекта – сотрудничать с регионами, делать все для того, чтобы укреплялись научные школы, росло качество образования, чтобы был обмен научными идеями и исследованиями. Тем самым, чтобы регионы наши крепчали, тогда и Россия будет крепчать», – сказал Виктор Садовничий.

Сегодня в рамках проекта «Вернадский» уже подписано 14 соглашений, реализуется 120 проектов. Ректор МГУ подчеркнул, что давнее сотрудничество Мурманской области и вуза дает хороший задел на совместную работу. Виктор Садовничий также отметил масштабную предварительную подготовку региона: на сегодня готовность участвовать в консорциуме подтвердили уже 20 предприятий и 20 профессиональных образовательных организаций области, обозначен целый перечень возможных направлений совместной работы – это и целевая подготовка кадров, и поддержка молодых учёных, и организация стажировок, и популяризация науки в целом.

Губернатор Андрей Чибис выразил уверенность, что реализация проекта «Вернадский» позволит повысить качество профессионального образования и сделать вузы Мурманской области более конкурентоспособными.

«Мы сегодня в Мурманской области создаем очень серьезную основу для экономического роста. С точки зрения притока инвестиций, реализации крупных промышленных проектов, логистических проектов и проектов связанных с добычей углеводородов, регион занимает одно из ведущих мест в стране. У нас работают крупнейшие российские компании. И, конечно, главная задача, стоящая перед нами, – подготовка кадров. Для области участие в проекте «Вернадский» имеет важнейшее прикладное значение», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Вернадский» предполагает формирование научно-образовательных консорциумов, интегрирующих возможности ведущих университетов, академических институтов, научных организаций и высокотехнологичных компаний. Идея направлена в первую очередь на поддержку образования, содействие развитию науки и экономики в регионах. В рамках проекта организуются совместные кафедры и лаборатории, а студенты получают возможность воспользоваться научными и технологическими достижениями лучших вузов страны.