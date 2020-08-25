Под колокольный звон откроется фестиваль «Териберская волна»Мурманская область присоединилась к экологической акции «Спасибо за чистую тундру»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.08.20 14:15

Мурманская область присоединилась к проекту МГУ имени Ломоносова «Вернадский»

Проект Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Вернадский» будет реализован в Мурманской области. Соглашение между Мурманской областью и ведущим вузом страны о создании научно-образовательного консорциума подписали глава региона Андрей Чибис и ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий.

«Задача проекта – сотрудничать с регионами, делать все для того, чтобы укреплялись научные школы, росло качество образования, чтобы был обмен научными идеями и исследованиями. Тем самым, чтобы регионы наши крепчали, тогда и Россия будет крепчать», – сказал Виктор Садовничий.

Сегодня в рамках проекта «Вернадский» уже подписано 14 соглашений, реализуется 120 проектов. Ректор МГУ подчеркнул, что давнее сотрудничество Мурманской области и вуза дает хороший задел на совместную работу. Виктор Садовничий также отметил масштабную предварительную подготовку региона: на сегодня готовность участвовать в консорциуме подтвердили уже 20 предприятий и 20 профессиональных образовательных организаций области, обозначен целый перечень возможных направлений совместной работы – это и целевая подготовка кадров, и поддержка молодых учёных, и организация стажировок, и популяризация науки в целом.

Губернатор Андрей Чибис выразил уверенность, что реализация проекта «Вернадский» позволит повысить качество профессионального образования и сделать вузы Мурманской области более конкурентоспособными.

«Мы сегодня в Мурманской области создаем очень серьезную основу для экономического роста. С точки зрения притока инвестиций, реализации крупных промышленных проектов, логистических проектов и проектов связанных с добычей углеводородов, регион занимает одно из ведущих мест в стране. У нас работают крупнейшие российские компании. И, конечно, главная задача, стоящая перед нами, – подготовка кадров. Для области участие в проекте «Вернадский» имеет важнейшее прикладное значение», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Вернадский»  предполагает формирование научно-образовательных консорциумов, интегрирующих возможности ведущих университетов, академических институтов, научных организаций и высокотехнологичных компаний. Идея направлена в первую очередь на поддержку образования, содействие развитию науки и экономики в регионах. В рамках проекта организуются совместные кафедры и лаборатории, а студенты получают возможность воспользоваться научными и технологическими достижениями лучших вузов страны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:50«Область на контроле». Тематическая программа (6+)16:05«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:30«Легенды науки». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Сборы детей в школу опустошают кошельки родителей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллар укрепился на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратурой Мончегорска выявлены нарушения закона в сфере электроэнергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 августа-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 556 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика