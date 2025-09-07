Мурманская область присоединилась к проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе»

С 1 сентября к проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе» присоединились ещё 815 общеобразовательных организаций. Он охватил 6 тысяч школ по всей стране, то есть каждую седьмую школу России. Участниками проекта стали свыше двух миллионов школьников.

От нашего региона в проекте участвуют 39 школ из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Гаджиево, Североморска, Ковдора, Островного, Видяево, Кировска, Кандалакши, Кольского, Ловозерского и Терского округов.

Проект помогает приобщить детей к активному образу жизни через занятия самым популярным спортом – футболом. Он состоит из пяти основных элементов: футбольных уроков физкультуры, дополнительных секций по футболу, обучения и поддержки учителей, проведения фестиваля «Футбол в школе» и всероссийских соревнований для школьных команд – «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига».

Важный принцип обучения – у каждого ребёнка на уроке должен быть футбольный мяч. Поэтому каждой школе-участнице РФС предоставляет комплекты инвентаря, в которые, помимо мячей, манишек, конусов, входят и специальные маленькие футбольные ворота, изготовленные в России.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в прошлом сезоне проекта детский сад и две общеобразовательные школы Мурманской области стали победителями фестиваля «Футбол в школе». Региональным победителем в Северо-Западном федеральном округе в номинации «Дошкольная образовательная организация» стал детский сад №25 города Мончегорска, в номинации «Общеобразовательная организация с количеством обучающихся до 300 человек» – Ловозерская средняя образовательная школа, мурманская школа №41 победила в номинации «Общеобразовательная организация с количеством обучающихся 300 человек и более».

«Футбол в школе» реализуется совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке Министерства спорта РФ.

Фото (Объединение Федераций футбола «Северо-Запад»): https://gov-murman.ru/info/news/552963/#&gid=1&pid=2