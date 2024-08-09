Мурманская область присоединилась к сбору помощи для Курской области

Партия «Единая Россия» в рамках акции «Север помогает» организует отправку гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области.

Напомним, во вторник, 6 августа, населённые пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В настоящее время для эвакуированных жителей больше всего востребованы генераторы, бытовая техника, питьевая вода, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, спальные принадлежности и предметы личной гигиены.

Гуманитарную помощь для пострадавших можно передать через региональное или местные отделения партии во всех муниципалитетах области (адреса местных отделений в приложенном файле).