Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 09:30
Мурманская область присоединилась к сбору помощи для Курской области
Партия «Единая Россия» в рамках акции «Север помогает» организует отправку гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области.
Напомним, во вторник, 6 августа, населённые пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В настоящее время для эвакуированных жителей больше всего востребованы генераторы, бытовая техника, питьевая вода, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, спальные принадлежности и предметы личной гигиены.
Гуманитарную помощь для пострадавших можно передать через региональное или местные отделения партии во всех муниципалитетах области (адреса местных отделений в приложенном файле).
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