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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.23 13:15

Мурманская область присоединилась к всероссийскому марафону открытия новых детских садов

Северяне приняли участие во всероссийском марафоне открытия новых детских садов. Мероприятие объединило 19 детских садов, построенных в рамках нацпроекта «Демография» в 12 регионах страны.

В онлайн-марафоне в формате ВКС приняли участие Министр просвещения России Сергей Кравцов, представители Минпросвещения России и Минобороны России, сенаторы и главы регионов, воспитатели детских садов, в том числе победитель всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году Юлия Доронина.

Трансляция в Мурманской области велась из нового детского сада на 75 мест в Алакуртти, который открыл свои двери для малышей в апреле этого года.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» в России введено в эксплуатацию 1623 детских сада на 235,1 тысячи мест, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в среднем по стране составляет 99,6%.

В Мурманской области этот показатель равен 100% – развитие сферы образования является одной из приоритетных задач стратегического плана «На Севере – жить». Наряду с федеральными проектами в регионе успешно действует программа «Арктическая школа», в рамках которой уже обновлены пространства в 35 детских садах, ещё 10 проектов реализуют в 2023 году.

 

Фото (официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации): https://gov-murman.ru

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