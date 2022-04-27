Мурманская область присоединилась к всероссийскому субботнику «Зелёная весна». В рамках акции во всех регионах страны проводятся субботники: уборки территории улиц, парков, детских и спортивных площадок, общественных пространств.



Наводить порядок на улицах выйдут активные граждане, сотрудники предприятий и организаций региона, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и управляющих компаний. Мероприятия запланированы до 23 мая. Единый субботник на территории Мурманской области состоится 14 мая.



Уборочный инвентарь для участия в организованном субботнике будет предоставлен администрацией муниципалитета. По поводу выдачи инвентаря для организации уборки по конкретному адресу необходимо обратиться в управляющую организацию или ТСЖ.



Подробную информацию о мероприятиях всероссийского субботника и времени их проведения можно узнать в администрациях муниципальных образований и в официальных группах органов местного управления в социальных сетях.

Помимо этого, во время субботника жителям области расскажут об условиях участия в народном голосовании за объекты благоустройства. Напомним, отдать свой голос северяне смогут по 30 мая на единой федеральной платформе 51.gorodsreda.ru.



Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в этом году в масштабном проекте участвуют 17 муниципальных образований: ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Мурманск, Верхнетуломский, Кильдинстрой, Междуречье, Мурмаши, Ревда, Кандалакшский район и Печенгский округ.



Всероссийское голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».











Фото: https://vk.com/zelvesna?z=photo-163426352_457247567%2Fwall-65738874_4641