Мурманская область присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

26 февраля в Мурманской области дан старт всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция, инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

В нашем регионе в этом году к акции присоединились более 400 человек. Среди них и.о. министра образования и науки Мурманской области Анна Головина, министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев, ректор Института развития образования Оксана Малахова, главы районов и городов, руководители отделов образования региона.

В Год памяти и славы участники акции проверили свои знания по истории. Для них были разработаны сокращённые варианты экзаменационных работ.

«Смысл акции в том, чтобы познакомить родителей с процедурой экзамена и задать всем верный психологический настрой. Сегодня впервые сдавала ЕГЭ по истории, что оказалось проще, чем я думала. Экзамен занял полчаса, а задания доступны любому человеку с широким кругозором», – сообщила глава министерства образования и науки региона Анна Головина.

«Мне было интересно принять участие в акции с точки зрения понимания процесса, – поделился впечатлениями министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. – В прошлом году ЕГЭ сдавала моя дочь, так что родительские ощущения еще свежи. Теперь же появилась возможность спокойно посмотреть на процесс изнутри».

В ходе проведения экзамена для взрослых участники получили возможность пройти всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов за государственный экзамен. Они увидели, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как заполняются бланки регистрации и бланки ответов, как выглядят контрольно-измерительные материалы (КИМ) по истории.

«Я окончила школу в 2001 году, сдавать ЕГЭ не пришлось, поэтому было интересно узнать, чем отличаются современные выпускные экзамены. Сегодня убедилась, что все проходит организованно, спокойно, а процедура ЕГЭ дает равные шансы всем участниками, ведь на экзамен все приходят только со своими знаниями», – рассказала участница акции Татьяна Андрианова, добавив, что к экзамену надо готовиться серьезно.

Впервые всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в 2017 году, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.