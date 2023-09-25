Мурманская область присоединилась к всероссийской акции «Педагогический диктант»

Он проходит уже в третий раз и имеет особенное значение в Год педагога и наставника. В регионе площадки были открыты во всех муниципалитетах, в Мурманске – на базе Мурманского арктического университета и педагогического колледжа.

Участниками акции стали не только педагоги и студенты, которые выбрали для себя эту профессию. На вопросы также отвечали и предлагали свои идеи школьники – ученики психолого-педагогических классов, которых в регионе уже 23. Представители старшего и молодого поколения, состоявшиеся и будущие наставники обменивались опытом, делились своей точкой зрения на роль образования в современном мире.

«Со дня рождения великого педагога, новатора своего времени Константина Дмитриевича Ушинского прошло двести лет. На диктанте вам предстоит поразмышлять над важными профессиональными вопросами, найти самостоятельное решение нетиповых задач, сверить свои идеи с идеями мастера педагогического труда. «Всё самое лучшее мы из прошлого берём в будущее» – эта фраза отражает и главный принцип педагогики, науки, которая существует уже несколько тысяч лет. Желаю всем успешной работы и новых открытий!», – напутствовала участников диктанта министр образования и науки Диана Кузнецова.

Определение победителей и торжественное вручение дипломов состоится в конце октября, сертификаты получат все участники диктанта, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru