Мурманская область присоединилась к Всероссийской акции «Вышитая карта России», посвященной Году культурного наследия народов России. Идея создания арт-объекта родилась в Чувашии. Проект поддержан Федеральным агентством по делам национальностей России, амбассадором акции является народная артистка России Надежда Бабкина.

Все регионы нашей необъятной страны приняли участие в творческом проекте. В Чувашии были подготовлены лекала каждого региона России и отправлены участникам акции. Мастера выполнили вышитые фрагменты будущей карты, используя национальные орнаменты, техники и узоры.

Мурманскую область представили вице-президент общественной организации Мурманской области «Ассоциации кольских саамов» Елена Семёновна Яковлева и руководитель клуба «Русская вышивка» отдела народного искусства и ремесел в Школе ремёсел Мурманского областного художественного музея Ольга Викторовна Бондаренко.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, карта Мурманской области выполнена вышивкой крестом с использованием традиционного поморского орнамента. Динамичный узор является оберегом, защищает от бед, приносит счастье и благополучие. По центру карту региона украшает узор коренного народа Кольского полуострова – саамов. На красном сукне бисером вышит знак «Полярная звезда», который традиционно и по сей день вышивают на саамских женских головных уборах. Орнаментальные мотивы двух народов объединяет строгость, геометрия узора, торжественное сочетание цветов: белого и красного, синего и жёлтого.

Всего в акции приняли участие около 200 мастеров декоративно-прикладного искусства, среди которых есть и женщины, и мужчины, и семейные дуэты.

10 июня 2022 года, в преддверии празднования Дня России, в Чувашской государственной филармонии г. Чебоксары состоялась презентация вышитой карты России. В дальнейшем арт-объект будет путешествовать по всем федеральным округам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/