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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.25 14:00

Мурманская область присоединилась к Всероссийской экологической акции «Экосистема: марафон зелёных дел»

Ко Дню эколога в Мурманской области проходит Всероссийская экологическая акция «Экосистема: марафон зеленых дел». Региональное Минприроды совместно с комитетом молодёжной политики Мурманской области организовало ряд мероприятий экологической направленности, в которых примут участие северяне.

Так, 6 июня Кольская ГМК провела демонстрацию аэрозасева в Мончегорске в рамках этапа научно-исследовательских работ по апробации экспериментальной технологии лесовосстановления. А накануне прошёл субботник по очистке от мусора береговой линии ручья «Чистый». Участвовали сотрудники минприроды Мурманской области совместно с волонтерами.

В честь Дня эколога в эфире регионального телеканала и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников рассказал о планах и инициативах ведомства.

С 6 по 12 июня в соцсетях ведомства проходит онлайн-викторина от Дирекции особо охраняемых природных территорий об особенностях природы и особо охраняемых природных территориях Мурманской области.

До 12 июня в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой можно посетить выставку рисунков участников конкурса «АКВАрели Мурманской области».

9 июня в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!» Дирекция ООПТ проведёт эколого-просветительский квиз «Под особой охраной», посвященный особо охраняемым природным территориям регионального значения и краснокнижным видам Мурманской области.

11 июня состоится экскурсия для воспитанников детского дома в теплицу для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. Сотрудники минприроды Мурманской области и Мурманской авиабазы проведут для детей экскурсию, а также расскажут детям про растения, поговорят о лесных пожарах и покажут технику, которая помогает в тушении лесных пожаров.

11 июня – экскурсия к памятнику природы «Бараний лоб у озера Семёновское». Сотрудники Дирекции ООПТ расскажут учащимся детского центра «Лапландия» об одной из особо охраняемой природной территории регионального значения Мурманской области.

Также до 11 июня в регионе будет проходить акция по приёмке батареек. Адреса мест накопления утративших потребительские свойства батареек размещены на сайте регионального Минприроды.

В рамках акции «Помоги другу меньшему» сотрудники минприроды Мурманской области, администрации муниципальных образований, компании Мурманской области организуют сбор и передачу в приют для бездомных животных кормов и ветоши. Северяне также могут принять участие в акции, выбрав любой приют из списка в своем муниципальном образовании.  Контактные данные приютов и общественных организаций, осуществляющих работу с животными без владельцев размещены на сайте комитета по ветеринарии региона.

Комментарии

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