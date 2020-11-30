Мурманская область присоединилась к Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах

Мурманская область присоединилась к проведению Всероссийской онлайн-олимпиады для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах, которая будет проходить на образовательной платформе Учи.ру. К участию приглашены школьники 1–4-х классов.

Информация об акции распространена во все школы региона, сегодня завершается регистрация и начинается прохождение заданий.

Задания онлайн-олимпиады будут доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру. Пройти их можно в любой удобный день в период с 30 ноября до 11 декабря включительно. Образовательное соревнование будет бесплатным для всех школьников и станет для них полезным и интересным примером внеклассной работы.

По мнению разработчиков онлайн-олимпиады, целенаправленное просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволяет сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тем самым является еще одним шагом в стремлении достичь «нулевой» смертности на дорогах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятие организовано Автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».