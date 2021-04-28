Мурманская область присоединится к акции «Диктант Победы»

29 апреля Мурманская область напишет «Диктант Победы». Международная историческая акция посвящена событиям Великой Отечественной войны и проходит по всей стране уже в третий раз. В прошлом году ее участниками стали более миллиона человек из десятков стран мира.

Акция стартует в 14.00. Диктант можно написать в режиме онлайн на сайте «Диктанта Победы», а также очно на одной из региональных площадок, перечень которых указан по ссылке.

Участникам диктанта предстоит ответить на 25 вопросов общей и региональной военно-исторической тематики. Часть вопросов диктанта будет посвящена событиям начала Великой Отечественной войны, великим полководцам, юбилеи которых отмечаются в этом году – маршалам Победы Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Организаторы акции – Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Как сообщает региональное Министерство культуры, главная цель «Диктанта Победы» – сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, а также поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.