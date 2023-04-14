Мурманская область присоединится к федеральной акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»

В этом году акция пройдёт в 12 муниципальных образованиях региона.

Масштабное мероприятие призвано популяризировать бережное отношение к историко-культурному достоянию страны и проводится в формате, доступном для всех, – это массовые субботники на территориях усадеб, храмов, парков и других исторических объектов. В программу акции также включаются ознакомительные экскурсии и лекции об истории объектов культурного наследия, на которых трудятся добровольцы.

Принять участие в акции может любой желающий – достаточно зарегистрироваться на всероссийском информационном портале DOBRO.ru в категории «Культура и искусство» и осуществить поиск по названию: «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры».

Традиционное мероприятие уже доказало актуальность и востребованность: добровольцы разных возрастов с большим энтузиазмом включаются в благородную работу по сохранению памятников истории. А потом делятся в социальных сетях фотографиями и рассказами об объектах культурного наследия, с которыми им повезло соприкоснуться.

Сегодня, 14 апреля, в 15 часов акция уже стартовала на территории возле главного здания Мурманского областного художественного музея. После доброго дела участники акции получат уникальную возможность бесплатно посетить экскурсию от Мурманского областного художественного музея.

В ближайшие дни в Мурманске акция пройдёт сразу на нескольких площадках: 21 апреля в 15.00 – на территории возле Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, затем участники получат уникальную возможность бесплатно посетить экскурсию по учреждению. Регистрация по ссылке. В этот же день и в это же время добровольцев ждут на территории комплекса Свято-Никольского кафедрального Собора, где пройдёт субботник, который предполагает благоустроительные работы и ознакомительную экскурсию по комплексу. Регистрация по ссылке. 22 апреля в 12.30 – на аллее писателей, расположенной у Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится тематическое мероприятие, регистрация по ссылке.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265343%2Falbum-139605315_00%2Frev