Мурманская область присоединится к празднованию Международного Олимпийского дня

Торжественное открытие Олимпийского дня пройдёт 15 июня на Поморской набережной в Коле. Заслуженный мастер спорта, серебряный призёр ХХVIII летних Олимпийский игр в Афинах Лариса Круглова покажет юным спортсменам базовые основы тренировок и проведёт разминку.

Затем для малышей будет дан старт легкоатлетического забега на символическую дистанцию 500 метров. Также для детей будут организованы интерактивные площадки и заезды на беговелах и самокатах. Завершит празднование IV пижамный легкоатлетический забег «Сон в Олимпийскую ночь», старт — в 0.00 16 июня.

15-16 июня в 11.00 - на территории яхт-клуба на 27 км Верхнетуломского шоссе пройдёт Кубок города Мурманска по парусному спорту «Открытие сезона 2024».

22 июня - пройдёт уникальный забег на Кольской ВЭС при поддержке российской энергетической компании ПАО «ЭЛ5-Энерго». Для участников подготовлены четыре дистанции на 3, 8, 20 и 50 км, а также эстафета в семь этапов общей протяжённостью 50 км и забег на символическую дистанцию для самых юных трейлраннеров. Регистрация на забег по ссылке.

22-23 июня в 11.00 - на обновленной площадке МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, 51) состоится Чемпионат города Мурманска по волейболу в дисциплине «пляжный волейбол».

29 июня в 12.00 - в честь празднования Дня молодёжи на площадке возле ГДЦ «Меридиан» начнутся соревнования по фиджитал-баскетболу.