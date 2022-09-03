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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.22 09:00

Мурманская область присоединится к проведению акции «Капля жизни»

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, состоится всероссийская акция «Капля жизни». К ней присоединятся и в Мурманской области.

День солидарности установлен в нашей стране в память трагических событий, произошедших в первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане, когда во время террористического акта в школе № 1 погибли несколько сотен человек, большинство из которых – дети. Все три дня, находясь в заточении, заложники не могли выпить и капли воды.

Акция «Капля жизни» инициирована Министерством национальной политики Удмуртской Республики. Как отмечают организаторы, она призвана вспомнить всех жертв терроризма, погибших сотрудников правоохранительных органов, символически напоить всех тех, кого уже с нами нет.

Ровно в 11 часов 3 сентября на памятных мемориалах, в скверах Победы, на площадках образовательных, культурных и социальных учреждений Мурманской области начнутся открытые мероприятия акции. Присутствующим расскажут об угрозе терроризма в современном мире, участники вспомнят памятные даты террористических актов, почтут память жертв минутой молчания и «напоят» из чаши с водой цветы или деревья, которые растут рядом с местом проведения.

В Кировске акция пройдет на Центральной площади, в Полярных Зорях – на Площади Героев-летчиков, в Оленегорске – на центральной аллее Ленинградского проспекта у монумента воинам, погибшим в горячих точках. В Мурманске акция пройдет в сквере на улице Ленинградской, в Кильдинстрое – у мемориала павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, в Островном – на площади возле бывшего здания школы № 281, в Никеле – у памятника «Пушка» на улице Печенгской. В Видяево акция стартует в 10 часов утра у Питьевого озера, а в Мурмашах – в 10.45 на площади перед Домом культуры. В Коле жителей приглашают присоединиться в 10.30 утра на площади перед Кольским районным Центром культуры. Информацию о мероприятиях, которые проводят учреждения культуры и образования, можно увидеть в их официальных сообществах в социальных сетях, а также на сайтах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к акции можно присоединиться и дома: «напоить» цветы и выложить фотографии или видео с хештегами #капляжизни и #этонеиграАнтитеррор.

Подробности о мероприятиях акции – в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», а также в группах муниципальных администраций.

 

 

Фото: https://vk.com/kaplia.jizni?z=photo-167325285_457246498%2Falbum-167325285_00%2Frev

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