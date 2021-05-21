Мурманская область присоединится к всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

23 мая в Мурманске пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Одновременно они стартуют в 73 субъектах Российской Федерации.

Ожидается, что участниками станут более 73 тысяч человек: они получат в руки карты и отправятся в леса и парки на поиски красно-белых призм. Трассы будут доступны спортсменам с разным уровнем подготовки, кроме того, их распределят на 16 возрастных групп. В районе соревнований будет установлено 23 контрольных пункта (КП), которые будут нанесены на спортивную карту.

Церемония открытия в Мурманске состоится в 12.40 у здания административно-спортивного комплекса с/к «Долина Уюта». Общий старт участников будет дан с 13.00 до 14.45. Церемония закрытия и награждения победителей и призеров – в 15.30.

Как сообщает региональное Министерство спорта, «Российский Азимут» – одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Впервые мероприятие состоялось в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тыс. опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

Традиционно участники соревнований, занявшие I – III места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.