Мурманская область присоединится к всероссийскому флешмобу телебашен: зелёная подсветка включится в поддержку акции «Сохраним лес»

В воскресный вечер 20 ноября видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране. Самая масштабная акция «Сохраним лес» в этот день достигнет цели года по высадке 70 миллионов деревьев. В Мурманской области новая «экологическая» подсветка появится в Мурманске в 18.00.

В этот день зелёную подсветку телебашен можно будет наблюдать в Москве, Белгороде, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Калуге, Костроме, Кызыле, Назрани, Нальчике, Новгороде, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Пятигорске, Сочи, Саранске, Самаре, Саратове, Туле, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске и Ярославле.

Подсветить акцию «Сохраним лес» – в буквальном смысле – организаторы решили после знакового для экологического проекта события: посадки 70 миллионов деревьев по всей России. Именно эту цифру озвучил оргкомитет на старте акции в сентябре, когда регионы только начинали подключаться к лесовосстановительной кампании. Теперь о совместной достигнутой цели россиянам будут напоминать фасады телебашен. В светодизайн городских сооружений впишут и само название: «Сохраним лес».

Ключевое событие акции – посадка юбилейного дерева – состоится 20 ноября в Чеченской Республике. В Ассиновском лесничестве торжественно высадят акацию. Дерево станет символом того, что «Сохраним лес» перешагнул долгожданную отметку для выполнения плана осенней кампании и продолжил расширять площади лесных территорий: в этот день в регионе на двух гектарах высадят более 6 тысяч молодых деревьев.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, по словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Аноприенко, яркая зеленая иллюминация видовых башен Российских городов в честь достижения отметки в 70 миллионов деревьев станет запоминающимся завершением четвёртого сезона экоакции «Сохраним лес». Цель акции в 2022 году достигнута. Несмотря на это южные регионы нашей страны продолжат коллективные акции по высадке деревьев, погодные условия позволят это делать вплоть до середины декабря.

Фото: https://gov-murman.ru