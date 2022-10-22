Мурманская область присоединится к Всероссийской акции «Лучи Победы»

23 октября в городе-герое Мурманске, в городе воинской славы Полярном и городе трудовой доблести Мончегорске пройдёт Всероссийская акция «Лучи Победы». Она организована в память тех, кто отдал свои жизни во время обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

В знаковых местах городов в согласованное время пройдут митинги. Ввысь устремят лучи прожекторов, которые являются символом мира и свободного, чистого неба.

В Мурманске акция начнётся в 19 часов у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» на сопке Зеленый мыс.

В Полярном начало акции в 20.00 у мемориального комплекса «Морская Душа» на площади Победы.

В Мончегорске акция стартует в 19 часов у памятника «Покорителям Монче-тундры» на проспекте Металлургов.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, впервые в России акция была реализована в год 75-летия Победы и получила большой отклик среди жителей страны, став традиционной в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину парада Победы 24 июня.

Ввиду природных и климатических особенностей Мурманской области (продолжительность светового дня в регионе 24 июня составляет 24 часа) было принято решение ежегодно проводить акцию в День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фото: https://gov-murman.ru