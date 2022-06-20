Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня

Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Она начнётся 22 июня ровно в 12 часов 15 минут по московскому времени: в это время в 1941 году в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии.

Планируется, что одновременно во всей России на минуту остановится транспорт, прекратят работу кассы в торговых центрах, замрет работа на предприятиях, где позволяет технологический цикл.

Акция проходит в память о павших в Великой Отечественной войне, о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа нашей страны, не покорившегося фашизму, подарившего миру Победу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, представителей трудовых коллективов предприятий и учреждений, жителей Мурманской области приглашают поддержать акцию, на минуту остановиться и вспомнить родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 столетия, почтить память защитников нашей Родины.