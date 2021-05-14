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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 17:00

Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»

15 мая в России пройдёт традиционная акция «Ночь музеев». Она организована в преддверии Международного дня музеев 18 мая под девизом «Больше, чем музей» и будет посвящена Году науки и техники.

К акции присоединятся музеи Мурманской области: запланирована обширная программа увлекательных экскурсий, мастер-классов, квизов и творческих выступлений.

В ночь с 15 на 16 мая Мурманский областной краеведческий музей (ул. Павлова, 1а) подготовил две культурные программы: с 18.00 до 22.30 состоятся мероприятия для юных посетителей и их родителей, с 23.00 до 4.00 – для взрослых. Участников ждут музейные игры и встречи с реконструкторами, выступления творческих коллективов в разных жанрах, киновикторины, спектакль Областного театра кукол и интерактивная программа от Детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой, театральная вечеринка, разнообразные мастер-классы и многое другое. Посетители, которые проведут в музее целую ночь, по окончании акции в 4 часа утра получат специальный подарок.

Подробная программа и условия посещения – на сайте музея. Некоторые мероприятия требуют предварительной записи. Подробности о мероприятиях публикуют в группе музея «ВКонтакте». 

15 мая с 17.00 до 01.00 акция пройдёт на всех трех площадках Мурманского областного художественного музея.

В главном здании на ул. Коминтерна,13 малышей и их родителей ждут творческие мастер-классы, квиз по видеоиграм от клуба интеллектуального досуга «Эрудит», мастер-класс по флористике от компании «Сюрприз 51», арт-забег «От сентиментализма до подстаканника», экскурсии по фондовому хранению, выступления групп и кавер-дуэтов, ярмарка. Одним из самых ярких событий станет открытие выставки участников проекта «Сезоны Современного искусства». В ходе мероприятия состоятся экскурсии, а также перформанс от участников выставки. Завершит акцию диджей-сет.

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» в здании филармонии (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) акцию откроет мастер-класс по созданию анимации. Для гостей будет работать мастерская, космическая платформа и гид по средневековым изобретениям. Северяне также примут участие в познавательных играх, мастер-классах, услышат выступления музыкальных коллективов.

В отделе народного искусства и ремёсел (Доме ремёсел, ул. Книповича,  23а) состоится ряд мастер-классов на любой вкус, которые проведут заполярные мастера. Завершит акцию «Ночь музеев» в отделе Народная вечеринка для всех.

Программа мероприятий и условия посещения учреждения опубликованы на сайте Художественного музея. Подробнее о каждом мероприятии программы специалисты музея рассказывают в группе акции «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство культуры, акция «Ночь музеев» охватит и другие муниципалитеты Мурманской области. Например, 15 мая в 15.00 акцию «Ночь музеев» в Городском историко-краеведческом музее Полярного начнет презентация новой городской достопримечательности – яркого арт-объекта, который в рамках проекта «Екатерининский Art-boat» создали девять подростков Полярного совместно с художниками кураторами Марией Михайленко и Юрием Шачневым. Программа акции доступна в группе музея «ВКонтакте».

Подробную программу других мероприятий можно найти на ресурсах учреждений культуры.

 

 

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