Мурманская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»

Ежегодная акция «Ночь музеев» в этом году состоится в ночь с 20 на 21 мая. Она пройдёт под девизом «История и истории» и будет приурочена к проведению в России Года педагога и наставника. К акции присоединятся и музеи Мурманской области.

Заполярные учреждения уже подготовили для гостей обширную программу тематических мастер-классов, лекций, экскурсий, танцевальных и музыкальных выступлений. Для региона, который в этом году празднует юбилей, «Ночь музеев» будет особенно яркой и необычной.

Мурманский областной художественный музей ждёт гостей 20 мая с 17.00 до 1.00 одновременно на трёх площадках. Вход на каждую из них – свободный, но на отдельные мероприятия программы может потребоваться приобретение входного билета.

В главном здании музея (ул. Коминтерна, 13) северяне смогут принять участие в различных мастер-классах, викторинах и экспериментах, раскрыть творческие способности на площадках театральной лаборатории, окунуться в историю средневекового танца, посмотреть документальные фильмы и насладиться выступлениями групп «Струны-струны», группы «Атма» и «ВасяНастя». Одним из самых ярких событий Ночи музеев станет открытие выставки «Искусство в знакомом маршруте», а также экспозиции, созданные из произведений участников проектов «Сезоны Современного искусства» и «Каскад. Проект как метод». В ходе мероприятия состоятся экскурсии и перформанс от участников выставок.

Арт-медиация по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков» из собрания Государственного Русского музея, мастер-классы по живописи и изготовлению керамического значка, творческие задания и авторские экскурсии будут ждать посетителей Культурно-выставочного центра Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3). Гости также смогут послушать выступление проекта «Karnasurt», полюбоваться аудиовизуальным перформансом от формации «Продукты 24» и представлением студии «Music Light».

В отделе народного искусства и ремёсел (ул. Книповича, 23а) будет работать выставка-ярмарка работ мастеров Дома ремёсел, красочная фотозона «В русской избе» и видеолекторий по народному костюму. В Ночь музеев здесь пройдут творческие мастерские и музейные уроки, дефиле этнографических костюмов и культурно-просветительское мероприятие «Кто в море не хаживал, тот Богу не маливался». Кульминацией события станет зажигательное выступление народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Россияне». Подробная программа уже опубликована на официальной странице художественного музея.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в «Ночь музеев» двери Мурманского областного краеведческого музея (ул. Академика Павлова, 1а) будут открыты для гостей с 18.00 до 2.00. Команда учреждения подготовила насыщенную программу для северян и гостей региона. Всех пришедших ждут показательные выступления клуба реконструкторов, игра в лазертаг, музейные и автобусные экскурсии и тематические мастер-классы. До самой ночи в музее будут проходить танцевальные мастер-классы и познавательные лекции. Приобрести билеты можно онлайн, перейдя по ссылке. После 23.00 вход в краеведческий музей будет свободным. Подробная программа опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».