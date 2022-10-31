Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Огненные картины»

Патриотическая акция «Огненные картины» пройдёт на территории Мурманской области 1 ноября и будет посвящена 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.



Акция проводится в целях сохранения исторической памяти о Великой Победе, героизме солдат, матросов, ополченцев и тружеников тыла, отстоявших Кольское Заполярье.



1 ноября в 13 часов в городе-герое Мурманске на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоится церемония передачи частички Вечного огня представителям муниципальных образований, в которых пройдёт акция.



В этот же день в 20.00 у памятных монументов в четырёх муниципалитетах региона будут выложены и зажжены картины из свечей. В городе воинской славы Полярном акция пройдёт на площадке у стелы на площади Победы. В Мончегорске – на площадке перед стелой в честь присвоения Почётного звания «Город трудовой доблести». В ЗАТО г. Североморск – в посёлке Сафоново на площадке перед памятником авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В Мурманске – на площадке перед памятником «Воинам Полярной дивизии».



Организатором акции в Мурманской области выступает Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание», государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».

Фото: https://gov-murman.ru