Мурманская область присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдёт в пятый раз на территории Российской Федерации. Акция посвящена восстановлению и приумножению лесных богатств России, а также оказанию поддержки федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В рамках акции на территории региона запланирован ряд мероприятий.

22 августа состоится открытие акции «Сохраним лес», где на территории Кольского лесничества, в районе 94 км автодороги «Лотта», сотрудники Минприроды вместе с сотрудниками лесничеств и неравнодушными волонтерами высадят 2,5 тысячи сеянцев сосны.

23 августа для воспитанников социального приюта «Берегиня» состоится экскурсия в то самое место, где выращиваются сеянцы сосны с закрытой корневой системой. Сотрудники Минприроды, дирекции ООПТ и Мурманской авиабазы расскажут детям про растения, поговорят о причинах лесных пожаров и продемонстрируют технику, при помощи которой тушат возгорания в лесу.

Начиная с 22 августа и по 30 сентября сотрудники Минприроды Мурманской области совместными силами с сотрудниками лесничеств и волонтерами будут проводить мероприятия по посадке деревьев и ликвидации свалок в лесах.

Если вы хотите присоединиться к акции «Сохраним лес» или узнать более подробную информацию о мероприятиях, обращайтесь в Минприроды по телефону 8 (8152) 48-68-04.

Фото: https://gov-murman.ru