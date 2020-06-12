Мурманская область присоединяется к акции «Флаги России»

Жители Мурманской области могут принять участие в акции « #ФлагиРоссии вместе со всей страной. Для этого необходимо в 12 часов вывесить в окнах и на балконах домов триколор и исполнить государственный гимн.

В День России, 12 июня, стартует массовый флешмоб «Флаги России», к которому присоединится Мурманская область. Основная цель мероприятия — объединить жителей по всей стране.

Чтобы принять участие в акции нужно повесить на окне или балконе своей квартиры флаг Российской Федерации. Фотографии необходимо разместить в социальных сетях с хэштегами #ФЛАГИРОССИИ #МЫРОССИЯ, #МойФлагМояГордость. В 12.00 северянам предлагают открыть окна и спеть государственный гимн Российской Федерации.

Кроме этого, в День России в Мурманской области будут проходить мероприятия, в которых можно принять участие онлайн. Так, на официальной странице Мурманской областной филармонии в «ВКонтакте» 12 июня в 17.00 начнётся трансляция праздничного концерта, сообщает региональное Министерство информационной политики.