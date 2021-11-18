Мурманская область присоединяется к масштабному марафону «Корзина доброты»

В ноябре и декабре мурманчане смогут поддержать нуждающиеся семьи, поделившись частью своих покупок с подопечными мурманского благотворительного фонда «Добрый мир». Марафон «Корзина доброты» также проходит в Астрахани, Сочи, Оренбурге, Казани, Саратове, Ростове-На-Дону, Екатеринбурге, Ставрополь и многих других городах России.

С 18 по 20 ноября в сети магазинов «Пятёрочка» и «Перекресток» состоится марафон «Корзина доброты», который параллельно пройдёт в 89 населенных пунктах страны в 416 магазинах. Социальный проект реализуется Фондом продовольствия «Русь» совместно с X5Group с 2017 года. С полным списком городов участников можно ознакомиться на сайте корзинадоброты.рф. В Мурманске акция пройдёт впервые, пилотными площадками выбраны четыре магазина в разных районах города.

«Рады, что Мурманская область присоединилась к нашей акции. Благодаря формату марафона каждый сам решает, какие продукты и в каком объеме он может пожертвовать, чтобы для него это было не накладно, но однозначно принесло пользу», – отметила президент Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова.

Принять участия в марафоне можно, купив продукты с длительным сроком хранения и передать их волонтерам, которые будут дежурить в специально отведенной зоне в магазинах. Также продукты можно будет положить в специальные короба. Далее продукты доставят на склад для формирования благотворительных наборов для подопечных фонда «Добрый мир».

«Каждое воскресенье «Добрый мир» кормит горячими обедами почти 500 человек. Это пожилые, малоимущие жители Мурманска и Колы, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи. И, конечно, бездомные. Суммарная стоимость обеда на всех составляет около 22 тысяч рублей, – сказал президент благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин. – При участии фонда продовольствия «Русь» мы сможем увеличить количество обедов, охватить большее количество нуждающихся. Я не сомневаюсь, что жители Мурманска, такие отзывчивые и сочувствующие, примут участие в новой акции и узнают о простом, но важном способе поддержки тех, кому сейчас жизненно необходима помощь».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, принять участие в марафоне можно, присоединившись к волонтёрам. Их координацию осуществляет Единый волонтёрский центр Мурманской области. Для этого необходимо откликнуться на «вакансию» по телефону +7 (909) 562-51-30 (WhatsApp, Telegram). Все волонтёры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, получат запись в личную книжку волонтёра (и на сайте добро.ру), а также благодарственные письма. Занятость – не более трёх часов в день.

Время проведения марафона в Мурманске 18 и 19 ноября – 16.00-20.00; 20 ноября – 12.00-18.00.

В марафоне участвуют магазины «Пятёрочка» и «Перекресток» по адресам: Полярные Зори, 62; проспект Героев-североморцев, 49; проспект Героев-североморцев, 77; ул. Ленинградская, 20/3; ул. Героев Рыбачьего, 51.