Мурманская область присоединяется к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»Продлить майские праздники отпуском планировал только каждый восьмой россиянин
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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.21 09:00

Мурманская область присоединяется к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

27 апреля по всей стране стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Миллионы людей добровольно прикрепляют к одежде георгиевскую ленточку – символ военной славы нашего народа, демонстрируя тем самым уважение к воинам, сражавшимся за Родину и Великую Победу.

На улицах заполярных муниципалитетов десятки «Волонтёров Победы» начинают распространение георгиевских ленточек с одновременным информированием северян о правилах ношения символа Победы.

С сегодняшнего дня до Дня Победы раздача лент будет организована:

в ЗАТО Видяево – на верхней площади (у магазина «Берёзка»), Хлебной площади (возле магазина «Гурман») и у памятника Ф.А. Видяеву;

в Полярных Зорях – на улицах города, Центральной площади, возле заправок и у центрального «Магнита»;

в ЗАТО г.Заозерск - на городской площади, улицах города и возле крупных торговых точек;

в Мончегорске - у городского Центра культуры (пл. Революции);

а также на улицах в Кандалакше, Зеленоборском, Алакуртти и Зареченске.

В Мурманске «Волонтёры Победы» будут раздавать ленточки 2 и 8 мая на площади Пять Углов и на улице Бредова.

28 апреля распространение ленточек будет организовано в Полярном (Петров мост) и Снежногорске (площадь у школы №269).

Получить ленточку у «Волонтёров Победы» в Ковдоре можно сегодня, а также 8 и 9 мая. Раздача организована на улицах города.

Раздача георгиевских ленточек состоится в Туломе – 4 мая,  в Ура-Губе и Териберке – 7 мая.

В Кировске акция проходит с 27 по 29 апреля на Центральной площади, возле музейно-выставочного центра «Апатит» и в сквере Защитников Заполярья; в Ловозере –  9 мая (площадь на ул. Советской); в Заполярном –  30 апреля, а также 9 мая на Городской площади, ул. Ленина, 1 и 18, ул. Бабикова, 11 и на ул. Юбилейной, 2а.

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