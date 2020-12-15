Мурманская область прививает медиков от COVID-19 и готовится к новым поставкам вакцины

Запланированы поставки в Заполярье вакцины против коронавирусной инфекции для массовой прививочной компании. Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 770 тысяч рублей на закупку пяти холодильных установок для хранения вакцины «Гам – КОВИД – Вак».

В Мурманскую область уже поступили пробные партии «Спутник V». Первыми защиту от COVID-19 получают те, кто сильнее всего подвергается риску, – врачи.

Более 600 медицинских работников в регионе прививаются от ковида. Это люди, которым от 18 до 60 лет, не болевшие ковидом и без хронических заболеваний.

Большинство из тех, кто уже опробовал прививку на себе, отмечают, что чувствуют себя хорошо и никаких последствий не заметили. Некоторые рассказали о незначительном повышении температуры и слабости в первые дни после инъекции, что является нормальной реакцией организма.

По данным федерального центра, примерно каждый двадцатый может почувствовать ломоту, озноб или чувство жара, головную боль, температура тела может подняться выше 37 градусов. У 4,7% привитых наблюдалась боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Но такое состояние длилось один-два дня.

Недомогание является нормальной реакцией организма, это один из признаков формирования иммунитета, отмечают врачи.

В России произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса, сообщает региональное Министерство информационной политики.