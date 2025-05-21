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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 12:30

Мурманская область привлекает молодёжь: средний возраст участников проекта «Курс на Север» снизился до 32 лет

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое состоялось 19 мая,  руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко представила результаты реализации инициативы, запущенной по поручению губернатора Андрея Чибиса в 2023 году. Она отметила, что средний возраст переехавших в регион участников снизился до 32 лет, что свидетельствует о повышающемся интересе молодёжи к жизни и профессиональной реализации в Арктике.

С начала работы проекта в Мурманскую область переехали 446 человек, включая 276 специалистов и 170 членов их семей. География участников охватывает 76 субъектов Российской Федерации, а также три зарубежных государства – Беларусь, Казахстан и Израиль. Новые жители региона проживают и работают во всех 17 муниципальных образованиях области, наибольшее количество переездов зафиксировано в Мурманск, Апатиты и Кировск.

Наибольший приток кадров отмечается в сферах образования и здравоохранения – 152 человека. Также трудоустроены специалисты по гражданским специальностям (60 человек), техническим направлениям (58 человек) и в органах государственной службы (6 человек). Средний возраст переехавших участников снизился до 32 лет.

«Мы отмечаем интерес со стороны активных и квалифицированных специалистов, рассматривающих Мурманскую область как территорию с возможностями для профессионального роста и комфортной жизни. Это подтверждает, что регион укрепляет свою привлекательность и становится центром притяжения для тех, кто готов реализовывать себя в Арктике», – подчеркнула Венера Кравченко.

Особое внимание в проекте уделяется работе со студентами. На сегодняшний день 69 обучающихся согласованы работодателями региона на прохождение производственной практики весной-летом 2025 года. В дополнение к работе со студентами проект внедряет современные форматы профориентации: для старшеклассников разработаны игровые решения на базе искусственного интеллекта. Продукт полностью создан на российском программном обеспечении и уже успешно применяется на региональных форумах и в образовательных учреждениях.

Также в рамках доклада были представлены промежуточные итоги реализации региональных программ, стартовавших в 2025 году по поручению губернатора – «Арктический маяк» и «Вернусь с друзьями».

«Арктический маяк» – реферальная программа, направленная на вовлечение жителей Мурманской области в привлечение новых специалистов в регион. В программе уже участвуют 120 северян, которые рекомендовали к переезду 22 человека.

«Вернусь с друзьями» – программа амбассадоров, объединяющая студентов, проживающих за пределами Мурманской области и продвигающих возможности региона в своих университетах. Благодаря активности 40 амбассадоров уже подано 21 заявление на прохождение практики и трудоустройство в регионе.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, проект «Курс на Север» продолжает выполнять ключевые задачи стратегического плана «На Севере – жить!» – формирование устойчивой системы кадрового привлечения, комплексного сопровождения новых жителей и укрепления человеческого капитала Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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