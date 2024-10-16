Мурманская область признана лидером в двух номинациях по итогам Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Вместе в Год семьи!»

На XV Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Вместе в Год семьи!», который прошёл в Великом Новгороде, опыт Мурманской области отмечен дипломами профессионального признания. Наш регион стал лидером в двух номинациях: «Маршрут успеха» – за успешные практики организации социального сопровождения семей с детьми и «Мастер доверия» – за развитие служб детского телефона доверия на территории области.

Опыт Кольского Заполярья представили руководители и специалисты Мончегорского и Апатитского комплексных центров социального обслуживания населения, частного учреждения социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск», центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также регионального Министерства труда и социального развития.

«Мурманская область вновь подтвердила статус региона, где забота о семье и детях является приоритетом. Награды, которые мы получили, – это не только оценка профессиональных компетенций наших специалистов, но и стимул для развития новых форматов, технологий и методик работы с семьей», – отметил и.о. министра труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

На полях Форума обсуждались вопросы мотивации семей к рождению детей, создания доступных про-семейных пространств и открытия муниципальных семейных клубов, развития семейной медиации. Отдельными темами для обсуждения стали работа с «трудными подростками», проекты, направленные на сохранение семейного окружения для детей, и создание в каждом городе территории «безопасного детства».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в Форуме «Вместе – ради детей! Вместе в Год семьи!», организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приняли участие представители из 70 регионов Российской Федерации, которые презентовали 420 успешных практик в различных номинациях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/