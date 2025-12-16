Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил, что Мурманская область запускает новый туристический маршрут «Сердце Арктики» для туристов из Китая и Индии. Тур стал победителем акселератора АСИ «Открой твою Россию» и получит поддержку для продвижения на международном рынке.

«Поздравляю коллег! Региональная команда, туроператоры готовились, защищали проект на прошлой неделе. Главное, что все высоко оценили продукт для наших зарубежных гостей и защиту проекта. Уровень профессионализма нашей команды, которая занимается туризмом, растёт. И мы видим соответствующие результаты. А гости для региона – это экономика, рабочие места, развитие инфраструктуры для отдыха, в том числе для северян», – отметил Андрей Чибис.

Новый тур включает 5 дней путешествий, 14 объектов показа, 8 экскурсий, 7 объектов питания с арктической кухней, 4 мастер-класса. Локации: Мурманск, Териберка, Ловозеро, Хибины.

Губернатор сообщил о ещё одной важной победе: Мурманская область признана лучшим регионом въездного туризма, научно-популярного и автотуризма. Гран-при и дипломы за первое место команде региона вручили на V всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» в Санкт-Петербурге.

