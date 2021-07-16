Мурманская область признана самым безопасным для детей регионом в рамках программы «Качество детства»

Мурманская область возглавила рейтинг регионов по критериям детской безопасности в рамках программы «Качество детства» за 2020 год. Об этом в ходе совещания «Реализация стратегии (концепции) комплексной безопасности детства: опыт регионов» 5 июля сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера поделился опытом формирования комплексной безопасной среды для детей и подростков, выступив с докладом в рамках заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование».

Открывая заседание, детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила неприятный факт: в прошлом году наблюдался резкий рост числа поступивших в аппарат уполномоченного по правам ребёнка обращений, в том числе о конфликтах в образовательных организациях – на 40%, о вредной для детей информации – на 80%.

На этом фоне Мурманская область выглядит благополучно. Андрей Чибис, выступая перед участниками заседания, отметил несколько факторов такого успеха.

Прежде всего, глава региона указал на большой охват детей и подростков Заполярья полезной внеурочной деятельностью. Это и центры «Квантолаб», и система муниципальных Домов молодёжи, и областная программа грантов на создание креативных внутришкольных пространств, в которой участвуют сами ребята.

Второй важный блок работы с детьми и подростками, по словам губернатора, – каникулы.

«Мы не только отправляем ребят за пределы области, но и организуем пришкольные летние лагеря с очень активной, насыщенной программой. Когда дети изучают свою область и организованно ездят на экскурсии, на флот, посещают места боевых действий, тем самым получая прививку патриотизма. Причём такого, который помогает в профориентации, – они видят свою область, как она развивается, куда они могут пойти на работу в будущем. Это отвлекает их от Интернета, погружая в реальную жизнь», – сообщил Андрей Чибис.

Для тех, кто постарше, отметил губернатор, на территории муниципальных образований летом организуются рабочие места. Трудоустройство становится для подростков возможностью заработать собственные деньги, приобрести привычку к труду и принести пользу обществу.

Также, по словам Андрея Чибиса, хорошим способом отвлечь ребят от интернет-зависимости и криминала стало создание в малых городах и посёлках спортивных команд под руководством тренеров-энтузиастов. Осенью в области пройдёт чемпионат среди школьных спортклубов на Кубок губернатора.