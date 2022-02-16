Областной художественный музей приглашает обсудить художественную толерантностьМурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.22 10:00

Мурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год

По итогам 2021 года практически все основные социально-экономические индикаторы развития региона продемонстрировали позитивную динамику.

Наблюдался устойчивый рост во всех сегментах промышленного производства: добыча полезных ископаемых – на 3,6%, обрабатывающие производства – на 9,9%, энергетика – на 3,3%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 5,3%.

Агрегированный индекс промышленного производства по региону за 2021 год составил 107,5% (в среднем по России – 105,3%).

Объём инвестиций по итогам 2021 года составит более 150 млрд рублей. По итогам 9 месяцев инвестиции увеличились на 19,7% и достигли 147,7 млрд рублей. В среднем по России за аналогичный период – 107,6%.

С учётом масштабов деятельности на промышленных объектах региона объем строительных работ за 2021 год увеличился на 17,1% – до 96,5 млрд рублей. В среднем по России – 106%.

Положительную динамику года продемонстрировали показатели начисленной заработной платы работников организаций: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за 11 месяцев 2021 года увеличилась на 8,7%, в реальном исчислении – на 3% (прирост к соответствующему периоду предыдущего года).

Также продолжалось постепенное улучшение ситуации на региональном рынке труда.

Консолидированный бюджет исполнен с профицитом.

В результате Мурманская область за 2021 год на пять мест улучшила позиции в рейтинге качества жизни населения в российских регионах и вошла в топ-10 регионов по росту в рейтинге и в топ-15 регионов по росту агрегированного рейтингового балла.

Мурманская область заняла 38 место (49 баллов) в рейтинге качества жизни регионов за 2021 год против 43 места за 2020 год (46 баллов).

При составлении рейтинга используются последние доступные на момент расчета данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

С подробной информацией по итогам социально-экономического развития региона можно ознакомиться на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Рейтинг качества жизни населения в российских регионах ежегодно формируется по заказу РИА «Новости», его итоги размещены по ссылке.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Первые итоги 2022 года: что происходит с рынком труда СЗФО прямо сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.02.22 00:13
Следующий шаг нашей медицины - дистанционные операции...
Комментарий к новости:Поликлиники Мурманской области запускают сервис для дистанционного закрытия больничного
Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире15:45«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области объём средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в 2021 году по отношению к уровню 2020 года возрос на 5%-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,15 рубля, евро теряет почти 96 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: законопроект по индексации военных пенсий депутаты рассмотрят в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика