Мурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год

По итогам 2021 года практически все основные социально-экономические индикаторы развития региона продемонстрировали позитивную динамику.

Наблюдался устойчивый рост во всех сегментах промышленного производства: добыча полезных ископаемых – на 3,6%, обрабатывающие производства – на 9,9%, энергетика – на 3,3%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 5,3%.

Агрегированный индекс промышленного производства по региону за 2021 год составил 107,5% (в среднем по России – 105,3%).

Объём инвестиций по итогам 2021 года составит более 150 млрд рублей. По итогам 9 месяцев инвестиции увеличились на 19,7% и достигли 147,7 млрд рублей. В среднем по России за аналогичный период – 107,6%.

С учётом масштабов деятельности на промышленных объектах региона объем строительных работ за 2021 год увеличился на 17,1% – до 96,5 млрд рублей. В среднем по России – 106%.

Положительную динамику года продемонстрировали показатели начисленной заработной платы работников организаций: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за 11 месяцев 2021 года увеличилась на 8,7%, в реальном исчислении – на 3% (прирост к соответствующему периоду предыдущего года).

Также продолжалось постепенное улучшение ситуации на региональном рынке труда.

Консолидированный бюджет исполнен с профицитом.

В результате Мурманская область за 2021 год на пять мест улучшила позиции в рейтинге качества жизни населения в российских регионах и вошла в топ-10 регионов по росту в рейтинге и в топ-15 регионов по росту агрегированного рейтингового балла.

Мурманская область заняла 38 место (49 баллов) в рейтинге качества жизни регионов за 2021 год против 43 места за 2020 год (46 баллов).

При составлении рейтинга используются последние доступные на момент расчета данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

С подробной информацией по итогам социально-экономического развития региона можно ознакомиться на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Рейтинг качества жизни населения в российских регионах ежегодно формируется по заказу РИА «Новости», его итоги размещены по ссылке.