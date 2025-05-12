Цены на коммунальные услуги могут вырасти на 10 процентов к концу годаЛьгота круглый год: скидка 50 процентов для школьников на проезд в поездах станет постоянной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 15:30

Мурманская область продолжает активно готовиться к старту летней оздоровительной кампании

Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что регион продолжает активно готовиться к старту летней оздоровительной кампании, которая охватит более 17 тысяч юных северян. На организацию кампании направили около полумиллиарда рублей.

«В рамках кампании более 5 тысяч подростков будут заняты в проекте «Работа рядом», а также предусмотрены бесплатные смены в лагерях дневного пребывания и детских оздоровительных учреждениях для более 7000 детей. Основное внимание уделяется выезду детей в благоприятные климатические условия с акцентом на Туапсинский и Геленджикский районы Краснодарского края и Республику Крым. Кроме того, летние смены будут организованы в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере - жить!», а также филиале Центра военно-спортивной подготовки «Воин», — рассказал губернатор. 

Также глава региона подчеркнул, что важным аспектом является организация отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей погибших участников специальной военной операции, которые смогут отдохнуть бесплатно.

Родители могут задать интересующие вопросы по организации летнего отдыха и оздоровления детей по контактным телефонам в муниципалитетах https://holidays.gov-murman.ru/contacts/ или направить сообщение на электронную почту министерства https://holidays.gov-murman.ru/contacts/.

В совещании принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Для нашего северного региона организация детского оздоровительного отдыха - важнейшее направление работы органов власти. Эта тема обсуждалась в апреле на федеральном уровне – на заседании президиума Совета законодателей РФ, где особо подчеркивалось обеспечение безопасности перевозки детей и соблюдение санитарных норм и правил при организации питания и проживания в лагерях. Это серьёзная задача, учитывая, что в этом году регион направляет почти 500 миллионов рублей для обеспечения отдыха более 17 тысяч ребят. Дети смогут провести каникулы с пользой для здоровья, как на юге России, так и в родном регионе. Безусловно, в первую очередь путевки получат семьи участников СВО. Кроме того, благодаря поддержке правительства Мурманской области, будет организован отдых для 350 ребят Приморского муниципального округа Запорожской области. Безусловно, самое пристальное внимание мы уделим безопасности детей, как во время отдыха, так на пути следования в лагеря за пределы региона. Планируется вести постоянный мониторинг условий проживания ребят, – прокомментировал итоги совещания Сергей Дубовой.

Подробнее об организации и проведении летней оздоровительной кампании в своем докладе рассказала министр образования и науки Мурманской области Кузнецова Диана Николаевна.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне оценивают свой реальный отпуск в 52 тысячи рублей на неделю, идеальный — в 190 тысяч-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул на 2,03 руля, доллар прибавил почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)Цены на коммунальные услуги могут вырасти на 10 процентов к концу года-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»