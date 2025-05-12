Мурманская область продолжает активно готовиться к старту летней оздоровительной кампании

Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что регион продолжает активно готовиться к старту летней оздоровительной кампании, которая охватит более 17 тысяч юных северян. На организацию кампании направили около полумиллиарда рублей.

«В рамках кампании более 5 тысяч подростков будут заняты в проекте «Работа рядом», а также предусмотрены бесплатные смены в лагерях дневного пребывания и детских оздоровительных учреждениях для более 7000 детей. Основное внимание уделяется выезду детей в благоприятные климатические условия с акцентом на Туапсинский и Геленджикский районы Краснодарского края и Республику Крым. Кроме того, летние смены будут организованы в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере - жить!», а также филиале Центра военно-спортивной подготовки «Воин», — рассказал губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что важным аспектом является организация отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей погибших участников специальной военной операции, которые смогут отдохнуть бесплатно.

Родители могут задать интересующие вопросы по организации летнего отдыха и оздоровления детей по контактным телефонам в муниципалитетах https://holidays.gov-murman.ru/contacts/ или направить сообщение на электронную почту министерства https://holidays.gov-murman.ru/contacts/.

В совещании принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Для нашего северного региона организация детского оздоровительного отдыха - важнейшее направление работы органов власти. Эта тема обсуждалась в апреле на федеральном уровне – на заседании президиума Совета законодателей РФ, где особо подчеркивалось обеспечение безопасности перевозки детей и соблюдение санитарных норм и правил при организации питания и проживания в лагерях. Это серьёзная задача, учитывая, что в этом году регион направляет почти 500 миллионов рублей для обеспечения отдыха более 17 тысяч ребят. Дети смогут провести каникулы с пользой для здоровья, как на юге России, так и в родном регионе. Безусловно, в первую очередь путевки получат семьи участников СВО. Кроме того, благодаря поддержке правительства Мурманской области, будет организован отдых для 350 ребят Приморского муниципального округа Запорожской области. Безусловно, самое пристальное внимание мы уделим безопасности детей, как во время отдыха, так на пути следования в лагеря за пределы региона. Планируется вести постоянный мониторинг условий проживания ребят, – прокомментировал итоги совещания Сергей Дубовой.

Подробнее об организации и проведении летней оздоровительной кампании в своем докладе рассказала министр образования и науки Мурманской области Кузнецова Диана Николаевна.