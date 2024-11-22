Мурманская область продолжает наращивать объёмы жилищного строительства

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2024 году в регионе планировалось ввести 54 тысячи кв. метров жилья. Однако этот план удалось перевыполнить.

К 1 ноября в Мурманской области было введено 63630 квадратных метров жилья. Основная доля построенного жилья по-прежнему приходится на индивидуальное жилищное строительство – северяне в этом году возвели 576 домов общей площадью 55855 квадратных метров. Этому способствовала и пользующаяся популярностью у жителей региона программа «Свой дом в Арктике».

Кроме того, было введено в эксплуатацию три многоквартирных дома в Мурманске, Умбе и Гаджиево общей площадью 7775 квадратных метров, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Как подчеркнули в ведомстве, к концу года ввод жилья в регионе может достигнуть 70 тысяч кв. метров, в том числе за счёт введения в эксплуатацию ещё нескольких жилых домов в Мурманске.