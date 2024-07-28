Мурманская область продолжает оказывать помощь маленьким жителям подшефной Запорожской области

Правительство Мурманской области планирует направить 6,4 млн рублей для подготовки к новому учебному году и приобретение новогодних подарков для маленьких жителей подшефной территории.

Средства будут направлены на приобретение мебели и школьных досок для приморской школы №3 и подарочных наборов детям Приморского района Запорожской области.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, ранее наш регион направлял для детей Запорожской области подарки к праздникам – Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году, а также методическую литературу для педагогов и школьников. Кроме того, на подшефной территории за счёт средств Мурманской области продолжается ремонт образовательных организаций – кровель и общественных пространств.

Проект соответствующего постановления размещен на портале «Открытый электронный регион».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/